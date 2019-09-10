Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19.24'te Kars'ın Akkaya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.10 19:24:39 41.0202 43.8940 5.6 -.- 3.8 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel
2019.09.10 19:22:44 41.0730 43.9582 5.0 -.- 4.8 4.7 AZERBAYCAN İlksel
2019.09.10 19:10:50 39.3437 25.4875 8.9 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel
2019.09.10 17:44:09 38.3175 40.9792 5.0 -.- 2.1 -.- DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.10 17:16:59 38.0367 26.8720 5.4 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.10 15:52:30 39.0972 27.5788 0.0 -.- 1.8 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.10 13:02:15 37.8310 29.6500 16.8 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.10 13:02:13 37.8802 29.5490 23.3 -.- 1.0 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.10 12:52:32 37.8852 29.2773 18.5 -.- 1.9 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.09.10 12:34:14 35.1517 27.9675 2.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.10 12:17:12 40.2435 27.7813 10.9 -.- 1.9 -.- BEYKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2019.09.10 11:54:28 39.2912 27.7517 0.0 -.- 1.9 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
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