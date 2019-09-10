Eğitim şart!

Eğitim ve Öğretim Yılı, olaylarla birlikte geldi. Hatay İskenderun'da öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkollü sınıf öğretmeni M.T.'yi görünce şoka girdi. Okula gelen polis, öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., ısrar ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni, karakola götürüldü. Açığa alınan M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.Yeni öğrencilere simit atma geleneği büyük tepki çekti.