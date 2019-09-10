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Eğitim şart!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, olaylarla birlikte geldi. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Hatay ve İstanbul’daki skandal olaylar ise vatandaşları çileden çıkarttı.

Eğitim şart!
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, olaylarla birlikte geldi. Hatay İskenderun'da öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkollü sınıf öğretmeni M.T.'yi görünce şoka girdi. Okula gelen polis, öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., ısrar ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni, karakola götürüldü. Açığa alınan M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.



REZALET GELENEK
Yeni öğrencilere simit atma geleneği büyük tepki çekti.

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