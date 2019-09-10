Başkan Erdoğan: Cesur adımlar atacağız

Recep Tayyip Erdoğan , Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen ' Alternatif Finansta Yeni Ufuklar ' programında konuştu:: Küresel ekonomik ve finansal sistemin dönüştürülmesi, insan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına geçilmesi gerekiyor. Alternatif finans, bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazımız sadece siyasi karar alma ve güvenlik uygulamalarına yönelik değildir.Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi, inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır. Geleceğin dünyasına faize dayalı bir sistemin yerini katılımcılığın aldığı yeni, bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Her yıl bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırarak MEB bütçesini 7.5 milyar TL'den 114 milyar TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, "Milletimizin kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan temizledik. 17 yılda 632 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.Erdoğan çıkışta, öğrenci, veli ve öğretmenlerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Başkan Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.