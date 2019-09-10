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Başkan Erdoğan: Cesur adımlar atacağız

Başkan Erdoğan, ‘’ programında önemli mesajlar verdi: Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda cesur ve kararlı adımlar atacağız...

Cesur adımlar atacağız



Başkan , Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen '' programında konuştu:

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR: Küresel ekonomik ve finansal sistemin dönüştürülmesi, insan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına geçilmesi gerekiyor. Alternatif finans, bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazımız sadece siyasi karar alma ve güvenlik uygulamalarına yönelik değildir.

FİNANSAL MİMARİ: Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi, inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır. Geleceğin dünyasına faize dayalı bir sistemin yerini katılımcılığın aldığı yeni, bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.

2022'DE HAYATA GEÇECEK: İstanbul ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.



Başkan Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Her yıl bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırarak MEB bütçesini 7.5 milyar TL'den 114 milyar TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, "Milletimizin kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan temizledik. 17 yılda 632 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.

ARTIK ASLAN PAYI MİLLİ EĞİTİM'DE
Erdoğan çıkışta, öğrenci, veli ve öğretmenlerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKANLARA DAVET
Başkan Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.



ZEYNEL YAMAN

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