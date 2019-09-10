2020'de Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? 2019 yılının son aylarına yaklaştığımız şu günlerde Kurban Bayramı ve Ramazan ayı tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman, hangi tarihte soruları büyük önem kazanıyor. Öncelikli olarak Ramazan Bayramı ne yazık ki yine hafta sonuna denk gelecek. Kurban Bayramı tatili ile Perşembe günü ile başlayacak. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.

2020'de Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Kurban ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nı merak eden vatandaşlar gözünü yeni takvime çevirdi. Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu. Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır. HABERİN DEVAMI

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