Suriye’de ortaklık

TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Akçakale'nin güneyinde Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu. Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD'li komutanlar görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımın yetersiz olduğunu belirtti ve ekledi: Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız" dedi.
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