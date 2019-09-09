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’de ortaklık

’de bir ilk... Türk Silahlı Kuvvetleri ile unsurlarının, Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ortak kara devriyesi tamamlandı.

Suriye’de ortaklık
TSK ve konvoyunun 'de yi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Akçakale'nin güneyinde Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu. Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD'li komutanlar görüşme yaptı. bu adımın yetersiz olduğunu belirtti ve ekledi: Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız" dedi.

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