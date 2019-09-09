Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde bu sene 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Suriye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı. Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır" dedi.
KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir tv kanalındaki canlı yayına katıldı. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. "Ancak eğer siz kendi işinizin dışında, bir taraftan orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer taraftan kendi işinizin dışında dönüp birtakım meselelere girerseniz, elbette ki biz bu konuda üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir" ifadesini kullandı.
JAPON TURİSTLER İÇİN DÜZENLEME
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya ile İstanbul arası günlük 1, haftalık 7 olan uçuş sayısını 2020 ortalarına kadar günlük 4'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersoy, Japonya'nın seyahat acenteleri, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle Eskişehir'deki toplantıda bir araya geldi.
DELEGE HASSASİYETİ
AK Parti'de kongre süreci 7 Ekim'de başlayacak. Yıl sonuna kadar delege seçimi ve belde kongreleri tamamlanmış olacak. 2020 yılının Ocak ayında ise ilçe kongrelerine geçilecek ve birkaç ay sonra da il kongreleri yapılacak. AK Parti'nin 7.'nci Olağan Büyük Kongresi'nin ise 2020 yılının sonbahar ayında yapılması planlanıyor. Büyük kongrede MKYK üyeleri yeniden belirlenecek.
BM İKİ TÜRK İÇİN DEVREDE
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da geçen Mayıs ayında çalıştıkları Kasr Bin Gaşir bölgesindeki restoranda Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulan Mehmet Demir ve Volkan Altınok isimli iki Türk vatandaşı için BM'yi devreye soktu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki Türk vatandaşının serbest bırakılmaları için her düzeyde girişim yapıldığını bildirdi.
KRİPTO OPERASYONU
Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma başlatıldı. Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir tv kanalındaki canlı yayına katıldı. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. "Ancak eğer siz kendi işinizin dışında, bir taraftan orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer taraftan kendi işinizin dışında dönüp birtakım meselelere girerseniz, elbette ki biz bu konuda üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir" ifadesini kullandı.
JAPON TURİSTLER İÇİN DÜZENLEME
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya ile İstanbul arası günlük 1, haftalık 7 olan uçuş sayısını 2020 ortalarına kadar günlük 4'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersoy, Japonya'nın seyahat acenteleri, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle Eskişehir'deki toplantıda bir araya geldi.
DELEGE HASSASİYETİ
AK Parti'de kongre süreci 7 Ekim'de başlayacak. Yıl sonuna kadar delege seçimi ve belde kongreleri tamamlanmış olacak. 2020 yılının Ocak ayında ise ilçe kongrelerine geçilecek ve birkaç ay sonra da il kongreleri yapılacak. AK Parti'nin 7.'nci Olağan Büyük Kongresi'nin ise 2020 yılının sonbahar ayında yapılması planlanıyor. Büyük kongrede MKYK üyeleri yeniden belirlenecek.
BM İKİ TÜRK İÇİN DEVREDE
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da geçen Mayıs ayında çalıştıkları Kasr Bin Gaşir bölgesindeki restoranda Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulan Mehmet Demir ve Volkan Altınok isimli iki Türk vatandaşı için BM'yi devreye soktu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki Türk vatandaşının serbest bırakılmaları için her düzeyde girişim yapıldığını bildirdi.
KRİPTO OPERASYONU
Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma başlatıldı. Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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