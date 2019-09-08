Piknik faciası

Eskişehir Sarıcakaya'da dün bir bağevinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobille dönüş yoluna geçti. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti. Cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Güncel
- 08.09.2019
- Gazete
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