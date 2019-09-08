Bugünkü
Takvim

Piknik faciası

Piknikten dönenleri taşıyan otomobil, elektrik direğine çarptı. Erdinç Ertürk, Nebi Yılmazbilek ve Burcu Öğretir kurtarılamadı. Cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknik faciası
Eskişehir Sarıcakaya'da dün bir bağevinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobille dönüş yoluna geçti. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti. Cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPiknik faciası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri