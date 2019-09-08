Piknik faciası Piknikten dönenleri taşıyan otomobil, elektrik direğine çarptı. Erdinç Ertürk, Nebi Yılmazbilek ve Burcu Öğretir kurtarılamadı. Cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Sarıcakaya'da dün bir bağevinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobille dönüş yoluna geçti. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti. Cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TÜM MANŞETLER