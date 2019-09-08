Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu

2016 yılında Diyarbakır Sur'daki Hendek operasyonunda omuriliğine mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak gazi olan Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra fizik tedaviye başladı. Fizik tedavi raporu için önceki gün Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne randevu alarak giden Seçgin, doktor Mutlu A.'nın odasına girerek, gazi olduğunu ve tedavi önceliği bulunduğunu söyledi. İddiaya göre doktor Mutlu A., "Burada herkes eşit, sen de herkes gibi sıra bekleyeceksin. Sana bu hakkı kim verdi? Öncelik yok, bekleyeceksin" diye cevap verdi. Kısa süreli tartışmada doktorun kendisine hakaret ettiğini öne süren Seçgin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Seçgin, "Doktora öncelik hakkımın olduğunu söyledim. Önceliğimi kabul etmedi ve beni bir saat bekletti. Yüksek sesle bağırıp, beni kapı dışarı etti. Bu bana değil, tüm gazilere yapılan bir yanlıştır" dedi.
"BENİ KAPIDAN KOVDU"
Bahaddin Seçgin, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken birçok gazinin kendisi gibi zor durumlar yaşadığını söyledi. Seçgin, bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.
"BENİ KAPIDAN KOVDU"
Bahaddin Seçgin, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken birçok gazinin kendisi gibi zor durumlar yaşadığını söyledi. Seçgin, bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.
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