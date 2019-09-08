Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu

yılında Diyarbakır Sur'daki Hendek operasyonunda omuriliğine mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak gazi olan3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra fizik tedaviye başladı. Fizik tedavi raporu için önceki gün Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne randevu alarak giden Seçgin, doktor Mutlu A.'nın odasına girerek, gazi olduğunu ve tedavi önceliği bulunduğunu söyledi. İddiaya göre doktor Mutlu A.,diye cevap verdi. Kısa süreli tartışmada doktorun kendisine hakaret ettiğini öne sürensavcılığa suç duyurusunda bulundu. Seçgin,dedi.Seçgin, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken birçok gazinin kendisi gibi zor durumlar yaşadığını söyledi. Seçgin, bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.