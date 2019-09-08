Alınmayan hizmetin ücreti ödenmez

Bir spor salonuna aylık üyeliğim vardı. Yaz döneminde fazla gidemeyeceğim için arayıp üyeliğimi bitirmek istediğimi söyledim. Kabul ettiler. Bir ay sonra banka ekstresine bir baktım yine para alınmış. Arayıp sordum, "Her ay arayıp üyeliğe devam etmediğinizi söylemeniz gerekiyor. Söylemediğiniz için otomatik yeniden başladı" gibi bir cevap aldım. Ben o sürede hizmet almadım ki? Ne yapabilirim?
Spor salonuna yapmış olduğunuz aboneliği iptal ettirdiyseniz, bunula ilgili kredi kartınızdan para çekmeleri haksızdır. Bulunduğunuz il veya ilçede bulunan hakem heyetine bir dilekçe vererek ekstrenizi ve iptal ettirdiğinize dair mesaj veya belge çıktınızı da ekleyerek başvurabilir, ödemiş olduğunuz bedelin iadesini sağlayabilirsiniz.
Komşum çok gürültü yapıyor. İkazlar fayda etmiyor. Hatta inadına daha fazla gürültü yaptığını düşünüyorum. Bu konuda ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülükleri bulunuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. Maddesine göre, "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Çok gürültü yapan komşunuzla ilgili hızlı sonuç almak için komşunuzu zabıtaya veya kolluk kuvvetlerine şikayet edebilirsiniz. Şikayet üzerine Kabahatler Kanunu ve çevre kanununa göre komşunuza yüklü bir miktar para cezası verilebilir. Komşunuz gürültüye buna rağmen devam ediyorsa sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir, hatta ve hatta komşunuzun durumu tüm apartman için çekilmez bir hal alırsa Bu konuda KMK'nın 25. Maddesine müracaat ederek komşunun dairesinin satılarak diğer bedelini ödemek şartı ile kat malikler arasında arsa payları oranında devrinin yapılması dahi mümkün.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Spor salonuna yapmış olduğunuz aboneliği iptal ettirdiyseniz, bunula ilgili kredi kartınızdan para çekmeleri haksızdır. Bulunduğunuz il veya ilçede bulunan hakem heyetine bir dilekçe vererek ekstrenizi ve iptal ettirdiğinize dair mesaj veya belge çıktınızı da ekleyerek başvurabilir, ödemiş olduğunuz bedelin iadesini sağlayabilirsiniz.
Komşum çok gürültü yapıyor. İkazlar fayda etmiyor. Hatta inadına daha fazla gürültü yaptığını düşünüyorum. Bu konuda ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülükleri bulunuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. Maddesine göre, "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Çok gürültü yapan komşunuzla ilgili hızlı sonuç almak için komşunuzu zabıtaya veya kolluk kuvvetlerine şikayet edebilirsiniz. Şikayet üzerine Kabahatler Kanunu ve çevre kanununa göre komşunuza yüklü bir miktar para cezası verilebilir. Komşunuz gürültüye buna rağmen devam ediyorsa sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir, hatta ve hatta komşunuzun durumu tüm apartman için çekilmez bir hal alırsa Bu konuda KMK'nın 25. Maddesine müracaat ederek komşunun dairesinin satılarak diğer bedelini ödemek şartı ile kat malikler arasında arsa payları oranında devrinin yapılması dahi mümkün.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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