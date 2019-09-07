Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza 5 yaşındaki Muhammet, reklam panosunun altında kalarak hayatını kaybetti. İş yeri sahibine ise 15 bin lira para cezası verildi. Aile isyan etti: Oğlumuzun canının bedeli 15 bin lira mı?

Konya'dan gelen haber "Adaletin bu mu dünya?" dedirtti. 5 yaşındaki Muhammet Emir Karabakan, 30 Ocak 2018'de markete gitti. Küçük çocuğun üzerine sökülüp kaldırıma bırakılan reklam panosu devrildi. Muhammet, hastanede can verdi. Acı olay ise yargıya intikal etti.



KARARA İSYAN ETTİ

Bilirkişi raporunda, tabeladan sorumlu iş yeri sahibi Taha Süleyman B., birinci derecede asli kusurlu, denetim yapmayan belediye de ikinci derecede asli kusurlu kabul edildi. Dava açılan iş yeri sahibi Taha Süleyman B. ile zabıta memurları Hüseyin Ö., Abdullah F. ve Mehmet Ö. için karar verildi. Konya 2'nci "Oğlumun canının bedeli 15 bin lira mıydı?" dedi.











500 kilogram ağırlığındaki reklam panosunun altında kalan Muhammet, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. 16 gün sonra hayata gözlerini kapadı.







Baba Cemalettin Karabakan, mahkeme kararına itiraz etti. gelen haber "Adaletin bu mu dünya?" dedirtti. 5 yaşındaki Muhammet Emir Karabakan,'de markete gitti. Küçük çocuğun üzerine sökülüp kaldırıma bırakılan reklam panosu devrildi. Muhammet, hastanede can verdi. Acı olay ise yargıya intikal etti.Bilirkişi raporunda, tabeladan sorumlu iş yeri sahibi Taha Süleyman B., birinci derecede asli kusurlu, denetim yapmayan belediye de ikinci derecede asli kusurlu kabul edildi. Dava açılan iş yeri sahibi Taha Süleyman B. ile zabıta memurları Hüseyin Ö., Abdullah F. ve Mehmet Ö. için karar verildi. Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi , tutuksuz sanık B.'yi 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Cezayı da 15 bin 200 TL para cezasına çevirdi. Diğer sanıklara da 12'şer bin 100 TL ceza verildi. Baba Cemalettin Karabakan,dedi. TÜM MANŞETLER