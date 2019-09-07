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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 22:22

Başkan Erdoğan, - maçında millileri yalnız bırakmadı

Başkan , ile arasında oynanan milli maçı 'ta izliyor.

Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı , A Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda ile oynadığı karşılaşma için 'a geldi.

Erdoğan'ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Futbol Federasyonu () Başkanı ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izliyor.

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