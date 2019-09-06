Konya'da öğretmen ve kız kardeşini öldüren caninin ifadesi pes dedirtti: Değişik öksürüyordu

geçen yıl yaşanan olayda, 3 çocuk babası(53) platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen(25) ile kız kardeşi'yı (18) tabancayla öldürüp, anneleriyı (51) da ağır yaraladı. Hakkında 2 kez müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesi istenilen iddianamede Canpolat'ın ifadesinde, "Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim.Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Şeyma'ların evinden benim evimin duvarına vurma gibi sesler geliyordu" dediği kaydedildi.Muzaffer Canpolat'ın müebbet hapsi isteniyor.