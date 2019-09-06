Konya'da öğretmen ve kız kardeşini öldüren caninin ifadesi pes dedirtti: Değişik öksürüyordu

Konya'da geçen yıl yaşanan olayda, 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat (53) platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldürüp, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaraladı. Hakkında 2 kez müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesi istenilen iddianamede Canpolat'ın ifadesinde, "Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Şeyma'ların evinden benim evimin duvarına vurma gibi sesler geliyordu" dediği kaydedildi.
Muzaffer Canpolat'ın müebbet hapsi isteniyor.
Muzaffer Canpolat'ın müebbet hapsi isteniyor.
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