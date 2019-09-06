Bugünkü
Takvim

Güzel merkezinde akılalmaz dolandırıcılık! 4 bin liralık hesabı ödemeden kaçtı

İstanbul’da güzellik merkezine giden kadın, 6 saat boyunca saç, el ve ayak bakımını yaptırdı. 4 bin liralık hesabı ödemeden kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hesap taktı!
Ünlü isimlerin tercih ettiği güzellik merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Bakım yaptıran kadın, parayı ödemeden kaçtı. İstanbul Levent'te güzellik merkezine giden genç bir kadın, müşteri gibi koltuğa oturdu. Bakımı ve renk değişimi yaptırdığı saçlarına bir de kaynak saç taktırdı. Manikür, pedikür, el ve ayak bakımı yaptırdı. Yaklaşık 6 saat boyunca kaldı. İddiaya göre kasaya geldiğinde ödeyeceği tutarı öğrenince cüzdanının aracında olduğunu ileri sürerek dışarı çıktı, kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Coşkun Ayaksız polisi aradı. Kamera kayıtlarını teslim etti. Ayaksız, "25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bayan gayet mütevazi ve güzel bir şekilde geldi. Saçlarına kaynak yaptırmak istediğini söyledi. Saçlarına analiz ve kaynak işlemi yapıldı. Çıktı, gitti. Bize 15 liralık çanta bıraktı" dedi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


MUSTAFA KAYA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGüzel merkezinde akılalmaz dolandırıcılık! 4 bin liralık hesabı ödemeden kaçtı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri