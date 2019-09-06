Güzel merkezinde akılalmaz dolandırıcılık! 4 bin liralık hesabı ödemeden kaçtı İstanbul’da güzellik merkezine giden kadın, 6 saat boyunca saç, el ve ayak bakımını yaptırdı. 4 bin liralık hesabı ödemeden kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünlü isimlerin tercih ettiği güzellik merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Bakım yaptıran kadın, parayı ödemeden kaçtı. İstanbul Levent'te güzellik merkezine giden genç bir kadın, müşteri gibi koltuğa oturdu. Bakımı ve renk değişimi yaptırdığı saçlarına bir de kaynak saç taktırdı. Manikür, pedikür, el ve ayak bakımı yaptırdı. Yaklaşık 6 saat boyunca kaldı. İddiaya göre kasaya geldiğinde ödeyeceği tutarı öğrenince cüzdanının aracında olduğunu ileri sürerek dışarı çıktı, kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Coşkun Ayaksız polisi aradı. Kamera kayıtlarını teslim etti. Ayaksız, "25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bayan gayet mütevazi ve güzel bir şekilde geldi. Saçlarına kaynak yaptırmak istediğini söyledi. Saçlarına analiz ve kaynak işlemi yapıldı. Çıktı, gitti. Bize 15 liralık çanta bıraktı" dedi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





MUSTAFA KAYA