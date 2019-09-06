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Gamze Ceylan'ı öldüren sanığa 25 yıl 10 ay hapis

İstanbul Eyüp'te Hakkı Dündar (58) 19 Temmuz 2018 günü, otomobilde tartıştığı pırlanta tasarımcısı Gamze Ceylan'ı (30) tabancayla başından vurdu. Dündar toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Katiline 25 yıl!
İstanbul Eyüp'te Hakkı Dündar (58) 19 Temmuz 2018 günü, otomobilde tartıştığı pırlanta tasarımcısı Gamze Ceylan'ı (30) tabancayla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Katil zanlısı ise tutuklandı. Dün ise karar duruşması vardı. Sanık, "Canına kastetmek niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Kadın katili olarak toplumda anılmak çok kötü bir durum. Takdir yüce mahkemenindir" dedi. Dündar toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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