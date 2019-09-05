Yeğeni kazada ölen kadın gözyaşlarına boğuldu. Üzücü olay Adana'da yaşandı. Sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yapan Hüseyin Şimşek (26), 7 ay önce Adana'ya döndü. Bir fabrikada işe girdi. Dün motosikletiyle yola çıktı. Hamdi Sarıoğlu'nun kullandığı TIR'a çarptı. Genç adamın, öldüğü belirlendi. Acı haberi alıp, kaza yerine giden halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim" diyerek ağıt yaktı.
Genç adam, kazada can verdi. Halası sinir krizi geçirdi.
Genç adam, kazada can verdi. Halası sinir krizi geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.