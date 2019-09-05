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Yakışmıyor yiğidim!

Yeğeni kazada ölen kadın gözyaşlarına boğuldu. Üzücü olay Adana'da yaşandı. Sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yapan Hüseyin Şimşek (26), 7 ay önce Adana'ya döndü. Bir fabrikada işe girdi. Dün motosikletiyle yola çıktı. Hamdi Sarıoğlu'nun kullandığı TIR'a çarptı. Genç adamın, öldüğü belirlendi. Acı haberi alıp, kaza yerine giden halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim" diyerek ağıt yaktı.

Yakışmıyor yiğidim!
Yeğeni kazada ölen kadın gözyaşlarına boğuldu. Üzücü olay Adana'da yaşandı. Sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yapan Hüseyin Şimşek (26), 7 ay önce Adana'ya döndü. Bir fabrikada işe girdi. Dün motosikletiyle yola çıktı. Hamdi Sarıoğlu'nun kullandığı TIR'a çarptı. Genç adamın, öldüğü belirlendi. Acı haberi alıp, kaza yerine giden halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim" diyerek ağıt yaktı.



Genç adam, kazada can verdi. Halası sinir krizi geçirdi.

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