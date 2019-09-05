Prim kavgası Türkçe bilmeyen Türk ve Fransız vatandaşı 88 yaşındaki iş kadını Berrin Gedik, 8 yarış atından kazanılan ikramiyelerden yüzde 20'lik primin avukat Saygın B.G.'ye ödenmemesi ve yarış atlarının satılmaması için Saygın B.G.'ye dava açtı. Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Gedik'in avukatı, "Hileyle sözleşme imzalatmışlardır. Gereken yapılacak" dedi.

Türkçe bilmeyen Türk ve Fransız vatandaşı 88 yaşındaki iş kadını Berrin Gedik, 8 yarış atından kazanılan ikramiyelerden yüzde 20'lik primin avukat Saygın B.G.'ye ödenmemesi ve yarış atlarının satılmaması için Saygın B.G.'ye dava açtı. Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Gedik'in avukatı, "Hileyle sözleşme imzalatmışlardır. Gereken yapılacak" dedi.





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