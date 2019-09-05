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Koca 'kurban'ı

Tarihler 27 Ağustos'u gösterdiğinde Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Hafize Kurban (23), annesine gitmek için evden çıktı.

Koca 'kurban'ı
Tarihler 27 Ağustos'u gösterdiğinde Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Hafize Kurban (23), annesine gitmek için evden çıktı. Ancak sokakta eşi ile karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. U.K, karısını karın boşluğu, göğsü ve boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak dün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı...

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