Kara haber

Tek suçu, yoldan geçmek olan genç kadın, maganda kurşunuyla can verdi. Olay önceki gün Sinop'ta meydana geldi. Görkem Ç. (33) ile Barışcan Ö. (24) caddede karşılaştı. Taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Yoldan geçen Gülşah Karaduman (32), F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi Karaduman, kurtarılamadı. Şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaşamını yitiren genç kadın için dün cenaze töreni düzenlendi. Gülşah Karaduman, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gülşah Karaduman, henüz 32 yaşındaydı. Maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Gülşah Karaduman, henüz 32 yaşındaydı. Maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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