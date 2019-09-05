En baba acı!

Bir baba, hayatının en acı gününü yaşadı. Eşini iple asılı halde, 3 haftalık bebeğini ise beşiğinde ölü buldu. Üzücü olay dün Samsun'da yaşandı.(27), 3 haftalık kızı'i yastığı ile boğarak öldürüp kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşini telefonla arayıp ulaşamayanSağlık ekiplerini aradı. Ekipler, anne ve bebeğinin öldüğünü belirledi. Genç çiftin bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Babasosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Berlik paylaşımında, "Ah be karım can parçam Fatma'm ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, Akcan kızım. Ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabb'im giderken öte dünyaya, çektiğiniz acıya karşı, ana-kız güle oynaya koşarak cennetiyle karşılasın sizi" ifadeleri kullanıldı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma Bayrak Berlik, 3 aylık kızını öldürüp intihar etti. Eşi Tarık Berlik, büyük üzüntü yaşadı.