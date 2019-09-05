En baba acı!

Bir baba, hayatının en acı gününü yaşadı. Eşini iple asılı halde, 3 haftalık bebeğini ise beşiğinde ölü buldu. Üzücü olay dün Samsun'da yaşandı. Fatma Bayrak Berlik (27), 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i yastığı ile boğarak öldürüp kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşini telefonla arayıp ulaşamayan Tarık Berlik, eve gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, anne ve bebeğinin öldüğünü belirledi. Genç çiftin bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Baba Berlik sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Berlik paylaşımında, "Ah be karım can parçam Fatma'm ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, Akcan kızım. Ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabb'im giderken öte dünyaya, çektiğiniz acıya karşı, ana-kız güle oynaya koşarak cennetiyle karşılasın sizi" ifadeleri kullanıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma Bayrak Berlik, 3 aylık kızını öldürüp intihar etti. Eşi Tarık Berlik, büyük üzüntü yaşadı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma Bayrak Berlik, 3 aylık kızını öldürüp intihar etti. Eşi Tarık Berlik, büyük üzüntü yaşadı.
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