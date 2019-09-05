Bungalov kurnazlığı Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yüzlercesi yıkıldı. Karadeniz’deki yaylalarda yüzlerce bina yıkıldı. Ancak şimdi de doğa katliamcıları, ‘bungalov’ adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başlattı...

Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yüzlercesi yıkıldı. Başta Ayder olmak üzere, olağanüstü güzelliğiyle dikkat çeken yaylalar beton katliamından temizlendi. Hatta salıncak garabeti de bitti. Ancak doğayı katletmekte ısrarcı olanların yeni kurnazlığı 'bungalov' oldu. Tek katlı ahşap yapı furyası tepkilere neden oldu. Rize'de sayıları artan yapılar için valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Kaçak yapılarla ilgili kararlılığımızı gören vatandaşlarımız beton yapı yapmak yerine bungalov evi bir gece ansızın ortaya koymaya başladı. Ertesi gün bakıyorsunuz orada bir bungulov ev. Bu nasıl oluyor? Bunun cevabı da şu. Sadece Rize'de 120 civarında yaylamız var. Gidiyor gece oraya evi koyuyor. Anında tutanak tutuluyor. Bunlara da 'dur' diyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz" dedi.