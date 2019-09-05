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Ayrılık acısı

Kayseri'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.



Kayseri'de dün 28 yaşındaki Şirin D. Adem Çilsal İşhanı'nın 5'inci katındaki aydınlatma penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Pencereden sarkan kadını görenler polisi, itfaiyeyi ve 112'yi aradı. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, Şirin D.'yi ikna etmeye çalıştı. Genç kadın ise "Sevgilimden ayrıldım. O gelmeden inmem" diye bağırdı. Sonra da 5'inci katın penceresinden sarkıp, 4'üncü katın penceresine atladı. Kadın, kontrol için hastaneye götürüldü.

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