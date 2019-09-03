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Hakkari'de son moda

Hakkari’de terörden temizlenen yaylada moda rüzgarı esti. Alman ve Çek modeller, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası’nda objektiflere poz verdi. Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmadı.

Son moda
Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmadı. Terörden temizlenen Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan sıra dışı görüntüler gelmeye başladı.Hakkarili modacı Hicran Önal, sonbahar-kış koleksiyonunu hazırladı. Yeni koleksiyonunun çekimlerini ise Berçelan Yaylası'nda yaptı. Çekimlerde Çekya ve Almanya'dan gelen iki model görev aldı. Markanın çekimleri Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşayan Hülya Önal, "Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, göstermek istedim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Burası cennet gibi bir yer" açıklamasını yaptı.



Hicran Önal

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