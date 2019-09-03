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’nü inceledi

'daki , beyaz kumsalları "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi , Çevre ve 'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne gitti.

Salda Gölü’nü inceledi
Burdur'daki , beyaz kumsalları "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi , Çevre ve 'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne gitti. Erdoğan, Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarını inceledi. Gölün ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde gözlemledi. Erdoğan, karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini belirtti ve ekledi: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten görünce mutmain oldum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim. Bakanımızı tebrik ediyorum."



Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Bakanlığı tebrik etti. Emine Erdoğan, tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı.

BARIŞ ŞİMŞEK

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