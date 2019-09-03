Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumsalları "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne gitti. Erdoğan, Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarını inceledi. Gölün ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde gözlemledi. Erdoğan, karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini belirtti ve ekledi: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten görünce mutmain oldum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim. Bakanımızı tebrik ediyorum."
Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Bakanlığı tebrik etti. Emine Erdoğan, tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı.
BARIŞ ŞİMŞEK
Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Bakanlığı tebrik etti. Emine Erdoğan, tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı.
BARIŞ ŞİMŞEK
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