Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup olan A Milli Basketbol Takımı'na destek mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar"
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