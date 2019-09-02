Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 18.46'da ilçesinde büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.02 17:54:41 37.1847 34.5595 4.9 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.02 15:57:46 37.8412 29.7475 4.0 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.02 15:43:40 37.6598 26.8550 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 12:55:47 37.4067 29.8397 29.0 -.- 1.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.09.02 12:52:53 35.8933 29.4905 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 12:34:56 36.5417 29.0290 5.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:32:20 36.5025 31.2333 29.9 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:28:59 37.2803 31.8860 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.09.02 11:06:19 36.4965 28.6967 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 10:49:56 37.9065 29.7077 5.2 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
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