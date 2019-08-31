AF- af yasası ile ilgili yeni gelişmeler son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Af yasası nasıl olacak sorusu ise oldukça merak ediliyor. Detaylı bilgileri haberimizde verdik. Yapılacak olan çalışma genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Bu anlamda "af yasası" olarak da adlandırılan bu düzenleme aslında tüm suçları kapsamayacak. TBMM Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 31 Ağustos af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda
Af yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? İşte mahkum affı çıkış tarihi
AF- Af yasası olarak da ifade edilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri kapsama giren kişiler ve yakınları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor. Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda
- ‘Yerli Kara Şahin’ 2021’de söndürecek
- İmamoğlu 23 Haziran'ın diyetini ödüyor
- YPG’nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.