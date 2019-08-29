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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 20:40

ile Güven Bana 9. bölüm canlı izle

'nın sunumuyla büyük beğeniyle izlenen ATV ekranlarının yarışma programı Güven Bana yeni bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kitliyor. İşte 9. bölüm canlı yayını...

ATV CANLI YAYIN

'nın sunumuyla büyük beğeniyle izlenen ATV ekranlarının yarışma programı Güven Bana yeni bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kitliyor. İşte 9. bölüm canlı yayını...

"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de!

Genel Hikaye
Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. "Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de!

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