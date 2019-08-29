Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 21:43

MPİ 22 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

Bayilerden oynayan milyonlarca kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15’te yapılan çekilişle 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın şanslı numaraları….

MPİ 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bayilerden Süper Loto oynayan milyonlarca kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişle 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın şanslı numaraları….

29 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 8, 13, 21, 42 ve 45

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMPİ 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri