Bayilerden Süper Loto oynayan milyonlarca kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişle 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın şanslı numaraları….

29 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 8, 13, 21, 42 ve 45

