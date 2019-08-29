Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane'deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Eylemlerini sürdüren grup akşam saatlerinde basın açıklaması yaptı.