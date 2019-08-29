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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 00:18

'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor

İşten çıkarılan çalışanlarının Saraçhane’de hizmet binası önünde başlattığı eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde basın açıklaması yapan işçiler ’na seslenerek, “Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz" dedi.

Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane'deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
Eylemlerini sürdüren grup akşam saatlerinde basın açıklaması yaptı.

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