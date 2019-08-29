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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 09:46

ais.osym.gov.tr: sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama! KPSS sonuçları son dakika açıklaması!

ais.osym.gov.tr: sonuçları son dakika açıklaması! KPSS sonuçları e devlet şifresiyle sorgulama. Milyonlarca memur adayı için büyük gün geldi! KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranını bugün açılıyor. 2019 KPSS sonuçları yarın saat 10.00-16.00 arasında osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak. Sınava giren adaylar sonuçlar için T.C. Vatandaşlık numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Şifre unutulduğunda internet üzerinden "ücretsiz" nasıl alınır? Şifremi unuttum bölümü tıklanır, T.C. Kimlik vatandaş numarası ve güvenlik kodu yazılır. İleri butonu tıklanır, kimlik bilgisi kontrol bölümünde vatandaşlık belgesinde istenilen bölümler yazılır.

KPSS sonuçları son dakika ÖSYM açıklaması!

ais.osym.gov.tr: KPSS sınav sonuçları için heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu anlamda ÖSYM, Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve alan sınavlarına giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı günü önceden belirtmişti. 2019 KPSS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00-16.00 arasında ais.osym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır. Bu arada e-devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların E-devlet şifresi alması şartı mevcuttur. E-devlet sistemine şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcılar güvenlik nedeniyle otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir.

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