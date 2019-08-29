ais.osym.gov.tr: KPSS sınav sonuçları için heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu anlamda ÖSYM, Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve alan sınavlarına giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı günü önceden belirtmişti. 2019 KPSS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00-16.00 arasında ais.osym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır. Bu arada e-devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların E-devlet şifresi alması şartı mevcuttur. E-devlet sistemine şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcılar güvenlik nedeniyle otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir.