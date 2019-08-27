Sigaraya zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Sosyal medyada dolaşan sigaraya 5 lira zam yapıldı iddiası doğru mu? Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Peki Marlboro sigara kaç para oldu güncel fiyatı. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.