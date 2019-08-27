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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 10:38

, Parlıament, , , , L&M kaç para oldu mı geldi?

Sigaraya mı geldi 2019 güncel sigara fiyat listesi araştırmaları da dolaşan bir iddia sonrasında vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki en düşük paketi 12 lira olan sigaraya 23 Ağustos Cuma gününden sonra yeniden zam geldi mi? , Parlıament, , , , L&M sigara fiyatları kaç para oldu haberimizde. Zam olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıış bulunmuyor. Ancak, firmaların genellikle zam yaptığı 1 Eylül tarihinde zam olabileceği iddiaları devam ediyor.

Güncel sigara fiyatları zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Sosyal medyada dolaşan sigaraya 5 lira zam yapıldı iddiası doğru mu? Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Peki Marlboro sigara kaç para oldu güncel fiyatı. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

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