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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 19:55

11. bölüm canlı izle

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen 'in son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin beklediği de neler olacak? Kimse Bilmez 11. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

KİMSE BİLMEZ 11. BÖLÜM

SEVDA VE ALİ İÇİN BÜYÜK SÜRPRİZ!
Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır. Kardeşler, Takacı'nın tuzağından kurtulabilecek mi?

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