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, son yolculuğuna uğurlandı

ını söndürmek için canla başla çalışan Ukraynalı Pilot , kalbine yenildi. ‘Cesur yürek’ için tören düzenlendi. Cenaze daha sonra ülkesine gönderildi.

'Yurii'ğimizdesin
İzmir'de 54 saat sonra söndürülebilen orman larına müdahale eden ekipte helikopter pilotu Ukraynalı Yurii Bortnik de (58) vardı. Ukraynalı pilot, helikopterle defalarca dumanların içine dalarak su bıraktı. Kaldığı otel odasında ise kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Törende, tabutuna Türk bayrağı sarılan 'in büyük özveriyle görev yaptığı anlatıldı. Bortnik'in cenazesi, törenin ardından ülkesine uğurlandı.

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