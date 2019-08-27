İzmir'de 54 saat sonra söndürülebilen orman yangınlarına müdahale eden ekipte helikopter pilotu Ukraynalı Yurii Bortnik de (58) vardı. Ukraynalı pilot, helikopterle defalarca dumanların içine dalarak su bıraktı. Kaldığı otel odasında ise kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kahraman pilot için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Törende, tabutuna Türk bayrağı sarılan Yurii Bortnik'in büyük özveriyle görev yaptığı anlatıldı. Bortnik'in cenazesi, törenin ardından ülkesine uğurlandı.
- Güncel
- 27.08.2019
- Gazete
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