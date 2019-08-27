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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 10:33

27 Ağustos yeni güncel sigara fiyat listesi 2019! Sigara mı var mı son dakika açıklaması

Yeni sigara fiyat listesi ağustos 2019! Twitter'da açılan 'Sigaraya 5' etiketi olay oldu.Sigaraya 5 TL daha geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada açılan başlık kısa sırada trend listesine girdi. () 'den açıklama yapıldı. Peki sigaraya zam mı geldi? Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara paketindeki her bir sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarıldı. Böylece 23 Ağustos Cuma günü itibariyle sigara fiyatlarına 50 kuruş ile 1 TL arasında zam daha geldi. Peki en düşük paketi 12 lira olan sigaraya 23 Ağustos Cuma gününden sonra yeniden zam geldi mi? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç para oldu?

Yeni sigara fiyat listesi zam mı geldi? Açıklama yapıldı!

27 Ağustos yeni güncel sigara fiyat listesi 2019! Sigara zammı var mı son dakika açıklaması. Yeni sigara fiyat listesi ağustos 2019! Sigaraya zam yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiaları trend listesinde yer aldı. Twitter'da "sigaraya 5" başlığı trend listesinde yer aldı. Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı. Peki sigaraya zam mı geldi. Detaylar haberimizde... Zam olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış bulunmuyor. Ancak, firmaların genellikle zam yaptığı 1 Eylül tarihinde zam olabileceği iddiaları devam ediyor. Sosyal medyada çıkan 5liralık zam iddialarının ardından konuya ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

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