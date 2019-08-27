27 Ağustos yeni güncel sigara fiyat listesi 2019! Sigara zammı var mı son dakika açıklaması. Yeni sigara fiyat listesi ağustos 2019! Sigaraya zam yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiaları trend listesinde yer aldı. Twitter'da "sigaraya 5" başlığı trend listesinde yer aldı. Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı. Peki sigaraya zam mı geldi. Detaylar haberimizde... Zam olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış bulunmuyor. Ancak, firmaların genellikle zam yaptığı 1 Eylül tarihinde zam olabileceği iddiaları devam ediyor. Sosyal medyada çıkan 5liralık zam iddialarının ardından konuya ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.