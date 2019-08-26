Emine Bulut cinayetinde son dakika büyük tepki çeken detay! Emine Bulut'un cenazesi ne oldu? AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, "10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor" dedi. Anne Fadime Bulut ise "Kızım orada çocuğu ile çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor, çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkan vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Onların da annesi, babası, ailesi var. Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor." ifadelerini kullandı.
Emine Bulut cinayetinde büyük tepki çeken detay!
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut'a başsağlığı dileğinde bulundu. Baba Ahmet Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Olay olduktan sonra arayarak beni tehdit ediyor. Bunları polise de söyledim. 'Senin soyunu kurutacağım' falan diye tehdit ediyor. Aradığı numarayı da verdim emniyete. Bu suçlara idam gelmediği sürece bu olayların durması mümkün değil. Bunlar 3-5 yıl yatacak sonra yine al başına belayı." dedi. Peki Emine Bulut'un cenazesi ne oldu? Emine Bulut defnedildi mi?
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