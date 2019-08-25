Son dakika haberine göre, Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da intihar etti. Gece yarısı İstanbul'dan son dakika haberi geldi. Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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