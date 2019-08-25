Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Son dönemlerde özellikle İdlib'deki gözlem noktalarının rejim güçlerince sıkça tacize uğraması, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın çevrilmesi gibi süreçlerin ardından 'Fırat'ın doğusuna operasyon' beklenirken Türkiye daha farklı bir alanda son derece stratejik bir harekat başlattığını duyurmuştu