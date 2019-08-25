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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 16:14

rütbeleri memleketleri! 25 Ağustos son dakika şehit haberi!.

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan da 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. , 23 Ağustos itibariyle Irak'ın kuzeyinde Pençe 3 Harekatı'nın başladığını açıklarken, operasyon bölgesinin Sinat-Haftanin olduğu bilgisini paylaşmıştı. İşte rütbeleri memleketleri! ve detayları

'Pençe-3' harekatında acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Son dönemlerde özellikle İdlib'deki gözlem noktalarının rejim güçlerince sıkça tacize uğraması, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın çevrilmesi gibi süreçlerin ardından 'Fırat'ın doğusuna operasyon' beklenirken Türkiye daha farklı bir alanda son derece stratejik bir harekat başlattığını duyurmuştu

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