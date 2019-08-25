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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 10:04

? için ?

? 'un eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ardında idam tartışmaları yine gündeme geldi.Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.Peki idam gelecek mi? için ? Emine Bulut'un katili Fedai B. hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Bu arada Fedai Varan yaşanan olayın ardından 'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Peki idam gelecek mi? Emine Bulut'un katili ne kadar ceza istendi?

İdam gelecek mi? Fedai Baran için ne kadar ceza istendi?

İdam gelecek mi? Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi? Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi isyan etti. Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.İdam tartışmaları tekrar gündeme geldi. Peki idam gelecek mi? Detaylar haberimizde... Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.

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