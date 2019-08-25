İdam gelecek mi? Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi? Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi isyan etti. Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.İdam tartışmaları tekrar gündeme geldi. Peki idam gelecek mi? Detaylar haberimizde... Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.