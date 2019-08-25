Emine Bulut'un katili Fedai Baran son dakika öldü mü? Fedai Baran cezaevinde öldürüldü mü, şişlendi mi? Türkiye, eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut için ayağa kalktı. Kırıkkale'de, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un katilinin emniyetteki ifade şoke etti. Fedai Varan'ın cezaevinde öldüğü iddia edilmeye başlandı. Peki, Emine Bulut'un katili Fedai Varan öldü mü? Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayeti iddianamesini hazırladı. Katil koca Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan iddianame hazırlandı. Bu arada toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.