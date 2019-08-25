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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 10:01

'un katili öldürüldü mü?

, eski kocası tarafından katledildi. 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Emine Bulut'un katili 'ın cezaevinde öldüğü iddaları gündeme geldi. Peki, Emine Bulut'un katili Fedai Varan öldü mü? İşte Fedai Varan'ın emniyetteki ifadesi... Fedai Varan yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Fedai Varan, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Varan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Emine Bulut'un katili öldü mü? , şişlendi mi?

Emine Bulut'un katili Fedai Baran öldürüldü mü?

Emine Bulut'un katili Fedai Baran son dakika öldü mü? Fedai Baran cezaevinde öldürüldü mü, şişlendi mi? Türkiye, eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut için ayağa kalktı. Kırıkkale'de, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un katilinin emniyetteki ifade şoke etti. Fedai Varan'ın cezaevinde öldüğü iddia edilmeye başlandı. Peki, Emine Bulut'un katili Fedai Varan öldü mü? Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayeti iddianamesini hazırladı. Katil koca Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan iddianame hazırlandı. Bu arada toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.

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