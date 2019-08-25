BİM, ŞOK ve A101'e okul malzemeleri kırtasiye ürünleri geldi mi? BİM -ŞOK - A101 aktüel ürünler kataloğu. BİM ve ŞOK'a okul eşyalarının ne zaman geleceği merakla bekleniyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu nedenle kırtasıya ürünleri, okul malzemeleri için alışverişler başladı. Peki, BİM ve ŞOK'a okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM 30 Ağustos, ŞOK 28 Ağustos kataloğu yayınlandı mı? Bu arada 29 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda merakla beklenen okul eşyaları ile ilgili açıklama yapıldı. A101 marketlerde 29 Ağustos'ta okul eşyaları yer alacak. Peki, bu hafta A101'de neler olacak? İşte 29 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...