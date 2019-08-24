İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.