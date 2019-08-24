Emine Bulut, eski kocası tarafından katledildi. 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezaevinde öldüğü iddaları gündeme geldi. Peki, Emine Bulut'un katili Fedai Varan öldü mü? İşte Fedai Varan'ın emniyetteki ifadesi...

EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ VARAN'IN İLK İFADESİ

Fedai Varan yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Fedai Varan, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Varan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili sosyal medyada çığ gibi tepki oluşurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Kırıkkale'de 38 yaşındaki E.B'nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.