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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 19:15

Son dakika: 'un cinayet videosunu çeken kişi hakkında karar! ?

cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözün önünde bıçaklanarak ölen Emine Bulut'un son anlarını kaydettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi.

Emine Bulut'un cinayet videosunu çeken kişi hakkında karar!

10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Yaşanan bu acı olayın ardından Emine Bulut'un son anları çeken kişi bulunarak gözaltına alınmıştı. Görüntüleri çeken kişi hakkında karar verildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

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