10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Yaşanan bu acı olayın ardından Emine Bulut'un son anları çeken kişi bulunarak gözaltına alınmıştı. Görüntüleri çeken kişi hakkında karar verildi.
SERBEST BIRAKILDI
Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
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