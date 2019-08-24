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Mersin'de korkunç cinayet! Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nu öldürüp kıyma makinesinde parçaladı

Mersin Tarsus'ta katledilen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni Cemile Ertürkoğlu, geçen yıl boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Özgecan’ın kuzeni Cemile’nin eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.

Kıyma makinesinde parçalamış
Mersin Tarsus'ta katledilen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni Cemile Ertürkoğlu, geçen yıl boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Tutuklanan katil için iddianame hazırlandı. Ertürkoğlu, eşini kıyma makinesine atarak parçaladığını anlattı. Cesedin bir kısmını konteynere ve bir kısmını da mezarlığa gömdüğünü söyleyen cani, daha sonra evi çamaşır suyu ile temizlediğini belirtti. Savcı, sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İlk duruşma 21 Kasım'da görülecek.

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