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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 17:25

: 'u öldüren Fedai Baran hakkında iddianame düzenlendi

haberine göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada '' cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi.'' denildi.

Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran hakkında iddianame

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada '' cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi'' denildi.

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