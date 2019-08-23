Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi'' denildi.
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