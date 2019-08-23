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  • 23.08.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 14:12

SON DAKİKA! göz göre göre mi öldü? Türkiye'nin konuştuğu vahşette şoke eden iddia

Türkiye ini konuşuyor... Emine Bulut vahşetiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir Twitter kullanıcısı Emine Bulut'un kameraya çekilmek yerine ilk yardımla kurtarılabileceğini yazdı. Ünlü bir doktor da "Keşke ben orada olsaydım. Ne eder eder Emine'yi kurtarırdım" dedi. İddialar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi; Emine göz göre göre mi öldü?

Türkiye güne inin görüntüleri ile uyandı. Talihsiz kadının "Ölmek istemiyorum" çığlıkları hepimizin kulaklarında çınladı. Bulut, kocası tarafından boğazından bıçaklanmış, kurtarılamamıştı... O anlar ise biri tarafından kayda alınmıştı. Twitter'dan ortaya atılan bir iddiaya göre; talihsiz kadına doğru ilk yardım yapılsaydı şu an hayatta olabilirdi.

AYAKTA DURDURULMASI ÖLÜMCÜL RİSK
Twitter kullanıcısının iddiaları şöyle;

Kameraya alan kişi yerine orada ilk yardımda bulunabilecek biri olsaydı bir havlu ya da bir tişörtle bile atar damardan fışkıran kana birkaç saniye güçlü tampon uygulanmış olsaydı ve kişi yatırılıp ayakları kaldırılarak kanın hayati organlarına gitmesine destek verilseydi ve üstü ambulans gelene kadar sıcak tutulsa ne varsa sarılsaydı; elbette ambulansta çok geçmeden gelseydi kişi gireceği yoğun bakımdan çıkabilirdi. Kişinin böyle bir durumda ayakta durması daha doğrusu durdurulması başlı başına ölümcül risk.

EMİNE KÖRÜ KÖRÜNE Mİ ÖLDÜ?
Paylaşım yeni bir tartışmayı ortaya çıkardı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor; Emine körü körüne mi öldü?

Öte yandan ünlü bir doktor da Bulut'u kurtarabileceğini öne sürdü. Doktor Metin Çakır, "Keşke orada olsaydım. Ne eder eder Emine'yi kurtarırdım" diye yazdı.

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