Türkiye güne Emine Bulut cinayetinin görüntüleri ile uyandı. Talihsiz kadının "Ölmek istemiyorum" çığlıkları hepimizin kulaklarında çınladı. Bulut, kocası tarafından boğazından bıçaklanmış, kurtarılamamıştı... O anlar ise biri tarafından kayda alınmıştı. Twitter'dan ortaya atılan bir iddiaya göre; talihsiz kadına doğru ilk yardım yapılsaydı şu an hayatta olabilirdi.

AYAKTA DURDURULMASI ÖLÜMCÜL RİSK

Twitter kullanıcısının iddiaları şöyle;

Kameraya alan kişi yerine orada ilk yardımda bulunabilecek biri olsaydı bir havlu ya da bir tişörtle bile atar damardan fışkıran kana birkaç saniye güçlü tampon uygulanmış olsaydı ve kişi yatırılıp ayakları kaldırılarak kanın hayati organlarına gitmesine destek verilseydi ve üstü ambulans gelene kadar sıcak tutulsa ne varsa sarılsaydı; elbette ambulansta çok geçmeden gelseydi kişi gireceği yoğun bakımdan çıkabilirdi. Kişinin böyle bir durumda ayakta durması daha doğrusu durdurulması başlı başına ölümcül risk.

EMİNE KÖRÜ KÖRÜNE Mİ ÖLDÜ?

Paylaşım yeni bir tartışmayı ortaya çıkardı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor; Emine körü körüne mi öldü?

Öte yandan ünlü bir doktor da Bulut'u kurtarabileceğini öne sürdü. Doktor Metin Çakır, "Keşke orada olsaydım. Ne eder eder Emine'yi kurtarırdım" diye yazdı.