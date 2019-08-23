Emine Bulut'un katili Fedai Baran son dakika öldü mü? Fedai Baran cezaevinde öldürüldü mü, şişlendi mi? Türkiye'nin konuştuğu Emine Bulut cinayetinin zanlısı Fedai Baran, yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Kan donduran ifadesi sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İddiaya göre Fedai Baran cezaevinde şişlenerek öldürüldü. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklama merak ediliyor. Gündemin ilk sırasında yer alan cinayet hakkında araştırma yapılmaya devam ediyor. İşte Fedai Baran kimdir? Cezaevinde öldürüldü mü?