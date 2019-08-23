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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 00:11

nin görüntülerini çeken kişi kimdir? Görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı!

nin görüntüleri Türkiye'yi yasa boğdu. 'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Emine Bulut cinayetinin görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

EKİPLER GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİYİ TESPİT ETTİ

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.

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