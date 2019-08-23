Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Fedai Baran'ın eski eşi Emine Bulut'u öldürmeden önce telefonuna gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Tanık beyanlarına göre, "Şüphelinin iddia ettiği gibi maktulenin şüpheliye yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, şüphelinin eylemini haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu, bu sebeple şüphelinin bu yöndeki savunmalarına itibar edilmemesi, şüpheli ile maktulenin bir kafeden ayrıldıktan sonra şüphelinin maktuleyi bir süre takip ettiği, ardından takibi bıraktığı, bu esnada maktule whatsapp uygulaması üzerinden "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı vurgulandı.