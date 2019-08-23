BAŞKAN Erdoğan, Külliye'de KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti. Zirve sonrası ikili, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi:
RUMLARIN UZLAŞMAZ TAVRI: Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır.
EKONOMİK SALDIRILAR: Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.
GEREKEN CEVABI VERİRİZ: Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.
İSTEMESEN DE TANITACAĞIZ: Ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat maalesef oradaki gemilerimizi ve bunun yanında sondaj ve sismik araştırma yapan gemilerimizi herhalde başka yabancı düşman bayraklarla karıştırmak suretiyle bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor. Oradaki iki sondaj gemimiz devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor ama sana da bunu tanıtacağız.
SİYAM İKİZLERİ KÜLLIYE'DE AĞIRLANDI
Siyam ikizlerinin engelli statüsüne alınmasının ardından üniversite hayalleri gerçek olan Kahramanmaraşlı Sema ve Ayşe Tanrıkulu, dün Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
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